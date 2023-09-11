Uber готовится запустить новый сервис "Chore" для найма временного персонала с почасовой оплатой.





В мире технологических инноваций Uber снова на слуху. Компания, известная своими услугами по перевозке пассажиров и доставке еды, готовится удивить рынок новым предложением: сервисом найма временного персонала под кодовым названием "Chore".

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Сервис позволит заказчикам нанимать профессионалов для выполнения различных задач, начиная от уборки дома и заканчивая сложными ремонтными работами. Через простой интерфейс заказчики смогут указать требования к работе, оценить время выполнения и установить бюджет.

Основное преимущество "Chore" заключается в его гибкости: заказчику нужно будет оплатить минимум один час работы, далее же платеж будет исчисляться исходя из фактически потраченного времени.

Сервис может стать настоящим конкурентом для платформы TaskRabbit, уже известной на рынке найма временного персонала. Стоит отметить, что последние шаги Uber свидетельствуют о стремлении компании диверсифицировать свои услуги. Помимо "Chore", Uber недавно представил функцию Carshare, а также тестирует новый бесплатный номер для заказа поездок.

Инсайдеры также утверждают, что Uber может расширить свое сотрудничество с Waymo в области роботакси. Если это произойдёт, пользователи смогут заказать автоматизированный автомобиль Waymo для поездки или доставки еды прямо через приложение Uber. С ростом спроса на услуги временного найма и изменяющимися потребностями рынка, "Chore" от Uber может стать ключевым игроком в индустрии услуг на дому.