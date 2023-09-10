Roblox анонсировал запуск своей игровой платформы на консолях PlayStation 4 и 5 в октябре.

Популярная игровая платформа Roblox готовится к широкому расширению своего присутствия в игровой индустрии. После успешного присутствия на платформах Windows, macOS, iOS, Android и Xbox, Roblox намерен укрепить свои позиции на рынке, впервые выходя на консоли PlayStation 4 и 5 в октябре.

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Заметно, что усилия Roblox по расширению платформы были очевидны уже давно. В 2022 году компания активно искала специалиста в области разработки на PlayStation. Также гендиректор Roblox, Дэвид Базуки, дал понять, что интерес компании к консолям не ограничивается только PlayStation: рассматривался вопрос о выпуске игры и на Nintendo Switch. Однако, как отметил представитель компании Роман Скуратовский, на данный момент нет планов по внедрению Roblox на Switch, хотя главная цель - сделать игру доступной везде и на любом устройстве.

С учетом бурного интереса к виртуальной реальности, Roblox также расширяет свое присутствие в этой области. Приложение Meta Quest Roblox обещает стать более доступным в сентябре, при этом уже сейчас в июле запущена его бета-версия, которую быстро оценили и установили более миллиона пользователей. Помимо этого, ожидаются обновления для приложения на Xbox, включая улучшенный пользовательский интерфейс.

Интересно, что крупная компания Meta также объявила о планах включения Roblox в ассортимент своих VR-гарнитур, включая предстоящий Quest 3.

Таким образом, Roblox продолжает активно развиваться, адаптируясь к различным игровым платформам и инновационным технологиям, стремясь удовлетворить потребности миллионов своих фанатов по всему миру.