Bitcoin Startup Lab запускает биткоин-хакатон с призовым фондом в $166 001

Bitcoin Startup Lab объявила о запуске олимпиады по биткоин-хакатону, обещая впечатляющие награды в общей сумме $166 001. Для участия в этом соревновании участники должны зарегистрироваться на официальном сайте Bitcoin & AI Olympics Hackathon до 22 сентября.

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Это событие открыто для взрослых и организаций, которые заинтересованы в мире криптовалют и блокчейна. Участники должны создать проект, связанный с биткоином и способствующий расширению возможностей использования технологии блокчейн. Чтобы претендовать на приз, участники должны предоставить следующие материалы:

Код, загруженный на GitHub.

Трехминутную видеопрезентацию своего продукта.

Информацию о членах команды.

Скриншот репоста и ответа на публикацию в запрещенном в России Twitter.

URL-адрес демо-версии приложения или ссылку на сохраненный код.

Заслуженное жюри, состоящее из 10 экспертов, выберет лучшие проекты, и победителям вручат криптовалютные награды, стоимостью от $1 000 до $50 000. Награды будут в форме токенов стандарта BRC-20, орденов и искусственного интеллекта.

Это соревнование предоставляет уникальную возможность для криптовалютных энтузиастов и разработчиков проявить свой талант и внести свой вклад в развитие биткоин-экосистемы. Не упустите шанс поучаствовать в этом захватывающем хакатоне и, возможно, вы станете одним из счастливых обладателей впечатляющих криптовалютных наград.