SEC направила меморандум, обвиняя Ripple Labs в попытках затянуть судебный процесс относительно криптовалюты XRP.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила меморандум с обвинением в адрес Ripple Labs. В документе утверждается, что компания делает всё возможное, чтобы затянуть судебный процесс и продолжать публичные продажи своей криптовалюты XRP.

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Адвокат Джеймс Филан, известный своим участием в криптоиндустрии, был одним из первых, кто прокомментировал данное заявление. По его словам, действия регулятора можно охарактеризовать как "абсурдные".

SEC также заявляет, что Ripple Labs не была заинтересована в скорейшем разрешении юридического спора, в то время как регулятор, по мнению многих, известен своими тактиками затягивания дел. Например, ранее комиссия делала всё, чтобы избежать включения в дело заявлений Уильяма Хинмана, бывшего директора по корпоративным финансам SEC.

Сообщество и сторонники XRP, а также команда Ripple, выразили своё недовольство по поводу обвинений со стороны SEC. Нил Хартнер, разработчик Ripple, даже поделился своим недоумением по поводу таких высказываний, отмечая отсутствие логики в утверждениях регулятора.

Как развиваться будет ситуация дальше и каковы будущие шаги Ripple в ответ на заявления SEC, пока остается вопросом. Однако безусловно, это дело продолжит привлекать внимание криптоиндустрии и может стать ключевым для будущего регулирования криптовалют в США.