Илон Маск подтвердил, что новый сервис роботакси компании Tesla будет выглядеть как "автомобиль из будущего", однако не стал раскрывать детали дизайна.

Илон Маск, глава автомобильной компании Tesla, дал комментарий о будущем дизайне автомобилей компании. В ответ на вопрос одного из пользователей о том, будут ли новые модели, в частности, автомобиль стоимостью $25,000 и новый сервис роботакси, вдохновлены дизайном популярного Cybertruck, Маск ответил довольно ограниченно: "Robotaxi будет выглядеть как автомобиль из будущего". Однако конкретные детали дизайна он не раскрыл.

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Слухи о том, что Model 2 и роботакси могут быть стилизованы в духе Cybertruck, появились благодаря предварительным отрывкам из биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном. В этой книге говорится, что Маск первоначально хотел создать роботакси, полностью ориентированное на автономное вождение — без педалей, руля и даже зеркал. В своем видении Маск не желал делать машину, которая будет чем-то средним между традиционными автомобилями и будущим автономным транспортным средством.

Однако, по информации из этой же биографии, коллектив Tesla решил пойти на компромисс. Сотрудники компании убедили Маска в необходимости разработки более доступного автомобиля с классическим управлением для широкого круга потребителей, в то время как концепция роботакси продолжит развиваться параллельно.