Nokia представила G42 в ярко-розовом дизайне, вдохновлённом фильмом «Барби»

Nokia неожиданно порадовала поклонников новой версией своего смартфона G42, который теперь ярко выделяется на прилавках благодаря сверхъяркому розовому цвету корпуса. Вдохновение для дизайна стал фильм «Барби», что сразу делает этот гаджет объектом внимания.

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Однако это не единственное, что делает этот смартфон особенным. Разработанный в партнерстве с компанией iFixit, Nokia G42 стоит особняком как первый в мире DIY-смартфон с поддержкой 5G, который можно ремонтировать дома. Пользователи могут заменять экран, батарею, камеры и другие ключевые компоненты самостоятельно.

Что касается технических характеристик, смартфон оборудован 6,56-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 90 Гц, процессором Snapdragon 480+ и тройной камерой с основным сенсором 50 Мп.

Стоимость новинки начинается с 199 евро, а жители Индии смогут приобрести устройство уже 11 сентября.