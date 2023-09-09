Польская компания Nevomo представила инновационный MagRail — поезд, левитирующий над рельсами

Nevomo, польский технологический стартап, представил миру результат многолетней работы — поезд MagRail, способный левитировать над железнодорожными рельсами. Испытания новой транспортной системы проводились на специализированном участке длиной в 720 метров, расположенном в районе Нова-Сажина.

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Основная особенность MagRail заключается не только в том, что он использует технологию магнитной левитации, аналогичную той, что используется в современных высокоскоростных поездах Японии и Южной Кореи. Главный прорыв заключается в способности MagRail работать на уже существующих железнодорожных путях, что существенно снижает потенциальные затраты на инфраструктурные изменения.

Во время испытаний, прототип MagRail, имея длину всего в 6 метров, удивил своими характеристиками: после того как скорость достигла 70 км/ч, он начал левитировать, а затем, за короткий промежуток времени в 11 секунд, увеличил свою скорость до 100 км/ч.

Стоит отметить, что, несмотря на возможность использовать текущую инфраструктуру, для полноценной эксплуатации MagRail потребуются некоторые доработки железнодорожных путей. Однако эти инвестиции будут намного менее затратными, чем строительство новых линий.

Стартап Nevomo активно продолжает работу над усовершенствованием технологии, ориентируясь на ее коммерческое использование, в первую очередь в грузовых перевозках, уже к 2024 году.