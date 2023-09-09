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Великобритания отказалась от шпионского пункта в законе об онлайн-безопасности
Великобритания отменила предложение о сканировании личных сообщений пользователей в рамках закона об онлайн-безопасности

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Великобритания объявила, что не будет сканировать сообщения пользователей в поисках вредного контента. Это решение было принято после серьезных угроз со стороны Apple, WhatsApp и Signal о том, что они отключат свои мессенджеры в Великобритании, если в Законопроект об Онлайн-Безопасности включится контроверсиальный пункт.

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В начале этого года британское правительство предложило новый пункт в своем законопроекте об онлайн-безопасности, который предоставлял властям право сканировать сообщения пользователей для обнаружения вредного контента, такого как материалы, содержащие сексуальное насилие над детьми и акты терроризма. Этот закон о слежке, который разрабатывался многие годы, обязал бы мессенджеры создать "заднюю дверь", фактически ослабляя защиту конфиденциальных чатов с конца до конца.

Пользователи были возмущены предложением, и несколько технологических компаний, включая WhatsApp, Session, Signal, Element, Threema, Viber и Wire, выступили против этого спорного предложения, которое было названо "шпионским" пунктом. Apple уведомила британское правительство, что она удалит FaceTime и iMessage из своей территории, если изменится закон о слежке. Signal и WhatsApp предъявили схожее ультиматум, чтобы защитить своих пользователей. Apple также подчеркнула, что новый закон может создать препятствия для обновлений безопасности, так как он потребует одобрения Министерства внутренних дел Великобритании перед публикацией обновлений. Компания также не хотела бы отключать или блокировать функции по требованию правительства.

Британское правительство пересмотрело свое решение по спорному пункту после критики со стороны экспертов по безопасности. Отзыв не был вызван изменением мнения, а официальные лица, наконец, поняли, что технологии для сканирования сообщений пользователей без ущерба для их безопасности и конфиденциальности пока не существует.

The Financial Times сообщает, что британский регулятор связи Ofcom будет требовать от компаний сканировать свои сети только при наличии такой технологии. Другими словами, спорное изменение все равно может произойти в будущем. Существующие технологии в этой области считаются недостаточно совершенными и неточными. Эксперты по безопасности считают, что технология слежки, которая могла бы уважать конфиденциальность от конца до конца, находится на расстоянии лет, если вообще это возможно.

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