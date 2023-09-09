Компания SignalRGB совместно с Intel и Skytech Gaming анонсировали выдающийся игровой ПК, созданный с использованием 3D-принтера и вдохновленный панелями управления космическими кораблями Starfield.

SignalRGB объединилась с Intel и Skytech Gaming для создания уникального игрового компьютера Starfield, который был напечатан на 3D-принтере и имитирует панели управления космическими кораблями из ожидаемой игры "Starfield". Этот компьютер, как никакой другой, интегрирует поддержку RGB через приложение SignalRGB и оснащен мощным процессором Intel Core i7-13700K и выдающимся графическим процессором AMD Radeon RX 7900 XTX.

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Главной особенностью этого игрового ПК является его уникальный корпус, созданный с использованием 3D-принтера. Фронтальная панель имеет массивный дисплей для отображения данных о состоянии ПК, включая температуру и тактовую частоту.





Панель также оснащена пятью кнопками, которые контролируют распределение мощности и подсвечиваются с помощью RGB-подсветки. Например, изменение состояния щитов вызывает изменение цвета кнопок SHD и GRV с синего на красный.

В нижней части панели управления размещены две модифицированные панели Stream Decks, которые включают специальные ручки и значки, представляющие функции корабля. Справа внизу находится набор портов USB Type-A и один порт Type-C, а также три крупные кнопки для перезагрузки и запуска ПК.

Этот проект является ярким примером инноваций в мире игровых ПК и демонстрирует вдохновение космическими кораблями "Starfield". Виртуозное сочетание технологий 3D-печати, высококлассных процессоров и графических процессоров делает этот ПК действительно уникальным в своем роде.