Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl За пост начислено вознаграждение
Intel опубликовала и засекретила детали Xeon следующего поколения
Intel неожиданно раскрыла детали следующего поколения процессора Xeon и быстро скрыла их обратно

реклама

Intel случайно обнародовала информацию о своем ожидаемом процессоре следующего поколения Xeon в видеоролике, предназначенном для рекламы передовых технологий упаковки компании. Несмотря на то что видеоролик быстро был снят, любопытные наблюдатели успели сохранить скриншоты загадочного процессора. Этот процессор представляется как однокристальная деталь Sierra Forest или Granite Rapids.

реклама

Оба эти процессора, Sierra Forest и Granite Rapids, были впервые представлены на выставке Hot Chips 2023. Они имеют плиточную компоновку, что является удачным решением для обеспечения масштабируемости. Процессоры Xeon нового поколения включают вычислительные чиплеты, построенные на процессорном узле Intel 3, а также двойные микросхемы ввода-вывода на более старом узле Intel 7. Важно отметить, что архитектуры этих двух процессоров различаются: Sierra Forest использует E-ядра Sierra Glen, в то время как Granite Rapids использует P-ядра Intel Redwood Cove, которые будут использоваться в будущих мобильных чипах Meteor Lake.

Согласно диаграммам Intel, представленным на выставке Hot Chips 2023, Sierra Forest и Granite Rapids будут доступны в нескольких конфигурациях. Однако наибольший интерес представляет третий вариант, который предполагает использование однокристальной конструкции. Независимо от выбранной конфигурации, два чиплета ввода-вывода всегда будут включены в Sierra Forest и Granite Rapids.

Процессор Xeon, который был ненароком показан в видеоролике Intel, имеет аналогичную конструкцию однокристальной детали, представленной на выставке Hot Chips 2023. Он включает огромный вычислительный чиплет, расположенный между двумя чипсетами ввода-вывода. Ходили слухи о размерах чиплетов процессора, и один из пользователей оценил площадь вычислительного чиплета примерно в 578 квадратных миллиметров, а чиплета ввода-вывода в 241 квадратный миллиметр. Официальные данные о размерах кристаллов Sierra Forest и Granite Rapids от Intel пока не предоставлены, поэтому эти оценки являются приблизительными.

Этот инцидент вызвал большой интерес у сообщества, и, хотя информация была скрыта, она оставила много вопросов без ответа. Насколько точными являются оценки размеров чиплетов и какие новые возможности принесет с собой новое поколение процессоров Xeon, остается загадкой.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Полковник ФРГ Рихтер назвал тревожным знаком жалобы Зеленского на уклонистов
Al Arabiya: в Марокко не менее 93 человек погибли в результате землетрясения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
25
Раскрыта внешность кроссовера Peugeot 3008 нового поколения — теперь это «электричка» с купеобразным кузовом
+
Бойцы РФ затрофеили чешский дрон Primoco One – аппарат стоимостью 57 млн руб уже на инженерном столе
6
Истребитель шестого поколения Godzilla будет вооружён ракетами японского производства
5
Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
10
В Германии назвали Leopard 1A5 «металлоломом» и пояснили, почему Украина получила всего 10 танков
2
Под Работино был уничтожен второй Challenger 2
1
Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё, но не будет менять позицию
3
Молдова не захотела отдавать долги «Газпрому», поэтому теперь боится сокращения поставок сырья
1
Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются
+
В США началась «агрессивная» модернизация Abrams – новый M1E3 будет легче, мощнее и прочнее аналогов
5
Seagate выпустила накопитель в стиле Starfield для Xbox Series, но Starfield на нем не поиграешь
+
Блинкен пригрозили санкциями наблюдателям на выборах в новых территориях России
5
Курс доллара снова вплотную приблизился к отметке в 100 рублей
12
Sony PlayStation 6 предположительно выйдет в 2027 году
7
Бойцы РФ при помощи ПТРК «Корнет» уничтожили второй Challenger 2 – у ВСУ осталось ещё 10 танков
4
Украинские власти возмутились посещением Мариуполя и Крыма группой китайских блогеров
+
Запад поставляет ВСУ потенциальный металлолом — немецкий аналитик Тиле
1
TNI:"Существует высокий спрос на то, что предлагает империя Пригожина"
+
Песков отказался комментировать ситуацию с угоном Ми-8 российским пилотом, сославшись на Минобороны
6

Популярные статьи

Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
20
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
117
GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи
9
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 постигла неудача свойственная этой мрачной серии игр
1
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
24
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
41
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
3
Обзор игры Max Payne 3. Часть 1
2
Издание Bild сообщает, что ООН готова выполнить все условия России по Зерновой сделке
3
Энергетический кризис в Европе может разразиться уже этой зимой — западные эксперты
12

Сейчас обсуждают

Cocoa
02:52
М-р Блинкен может только посыпать соли на хвост своим прихвостням. Этнически-родственные м-р Блинкен и Зеленский что-то выглядели подозрительно удовлетворёнными видами свежих захоронений укронацисто...
Блинкен пригрозили санкциями наблюдателям на выборах в новых территориях России
Сергей Митюнин
02:39
За гибель наших офицеров этому негодяю и мерзавцу грозит высшая мера.
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
Семёнсемёныч Горбунков
02:36
За такое у кого то в контрразведке должны погоны слететь.
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
Дима Перин
01:41
Я думаю там такое частое явление и не только с вертолетами. Если хохлы даже наши карты с расположением знают то летчик предатель это малая проблема. Наверно и радио сигналы теряются в определенное ого...
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
Анатолий Благов
01:06
Проморгала наша ФСБ...
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
От LoL до KeK один шаг
01:01
"АМД не умеет в плавность... всё периодически дёргается, микрофризы"
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
DIP48
00:53
Причем здесь национальное ? Линуксы выпечены на прекрасном Западе светлыми эльфами.))) К ним все претензии. Начиная с истинного арийца расового финна, кончая иконой свободы, поедателя собственных ногт...
GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи
DIP48
00:52
Ишь какой автор балованный))). Кнопку Пуск ему подавай. Истинные линуксоиды выключают или перезагружают свой линукс исключительно из командной строки !))) Только хардкор, что за детский сад)))
GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи
Dark_Cloud
00:27
Дядя, только один русификатор для старфилда скачали 114 тысяч раз, а их несколько а только на одном известном трекере суммарное количество скачиваний трех раздач приближается к 100 тысячам совсем пров...
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
дунаев дмитрий
00:09
странно я с 3070 ниже сккинул и там упор в видяху...
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем