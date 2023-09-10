Intel неожиданно раскрыла детали следующего поколения процессора Xeon и быстро скрыла их обратно

Intel случайно обнародовала информацию о своем ожидаемом процессоре следующего поколения Xeon в видеоролике, предназначенном для рекламы передовых технологий упаковки компании. Несмотря на то что видеоролик быстро был снят, любопытные наблюдатели успели сохранить скриншоты загадочного процессора. Этот процессор представляется как однокристальная деталь Sierra Forest или Granite Rapids.

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Оба эти процессора, Sierra Forest и Granite Rapids, были впервые представлены на выставке Hot Chips 2023. Они имеют плиточную компоновку, что является удачным решением для обеспечения масштабируемости. Процессоры Xeon нового поколения включают вычислительные чиплеты, построенные на процессорном узле Intel 3, а также двойные микросхемы ввода-вывода на более старом узле Intel 7. Важно отметить, что архитектуры этих двух процессоров различаются: Sierra Forest использует E-ядра Sierra Glen, в то время как Granite Rapids использует P-ядра Intel Redwood Cove, которые будут использоваться в будущих мобильных чипах Meteor Lake.

Согласно диаграммам Intel, представленным на выставке Hot Chips 2023, Sierra Forest и Granite Rapids будут доступны в нескольких конфигурациях. Однако наибольший интерес представляет третий вариант, который предполагает использование однокристальной конструкции. Независимо от выбранной конфигурации, два чиплета ввода-вывода всегда будут включены в Sierra Forest и Granite Rapids.

Процессор Xeon, который был ненароком показан в видеоролике Intel, имеет аналогичную конструкцию однокристальной детали, представленной на выставке Hot Chips 2023. Он включает огромный вычислительный чиплет, расположенный между двумя чипсетами ввода-вывода. Ходили слухи о размерах чиплетов процессора, и один из пользователей оценил площадь вычислительного чиплета примерно в 578 квадратных миллиметров, а чиплета ввода-вывода в 241 квадратный миллиметр. Официальные данные о размерах кристаллов Sierra Forest и Granite Rapids от Intel пока не предоставлены, поэтому эти оценки являются приблизительными.

Этот инцидент вызвал большой интерес у сообщества, и, хотя информация была скрыта, она оставила много вопросов без ответа. Насколько точными являются оценки размеров чиплетов и какие новые возможности принесет с собой новое поколение процессоров Xeon, остается загадкой.