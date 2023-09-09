В компании MediaTek анонсировали разработку своего первого флагманского процессора для смартфонов с использованием технологии 3 нм TSMC

Компания MediaTek на этой неделе объявила о успешном создании своего первого флагманского процессора для смартфонов на основе технологии 3 нм, используя производственный процесс TSMC. Это технически означает, что MediaTek опередила Apple и стала первой компанией, выпустившей процессор на 3 нм. Согласно информации, предоставленной разработчиком процессора, это будет приложенный процессор, выпущенный на производственной технологии TSMC N3E, что делает его одним из первых чипов в индустрии, использующих этот процесс.

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Хотя акцент обычно сосредотачивается на аппаратных средствах ПК, существуют три аспекта, которые следует отметить в объявлении MediaTek: факт того, что это первый официально объявленный процессор N3E, представление процессора на 3 нм до Apple и партнерство MediaTek с Intel Foundry Services. Давайте начнем с самого очевидного.

Превзойдя Apple с процессором на 3 нм формально MediaTek опередила Apple в разработке смартфонного процессора на 3 нм, но здесь есть некоторое условие. Сообщается, что мобильный процессор Apple на 3 нм находится в массовом производстве и скоро появится на рынке, когда компания выпустит серию iPhone 15 позже в этом месяце. В то время как следующее поколение флагманских процессоров Dimensity от MediaTek будет создано только в 2024 году.

Первый процессор N3E TSMC предлагает два производственных процесса класса 3 нм: базовый N3 (также известный как N3B), который может включать до 25 слоев EUV и использовать двойное EUV-шаблонирование. N3 обеспечивает более мелкие ячейки SRAM по сравнению с N5 и немного более высокую плотность логических транзисторов, но N3E обеспечивает более агрессивное снижение энергопотребления (-32%) и увеличение производительности (+18%) по сравнению с N5. Именно эти характеристики MediaTek упомянула о производственном процессе 3 нм TSMC, что явно указывает на N3E.

Несмотря на то что Apple использует более высокую плотность транзисторов с N3B, N3E обещает более широкий диапазон процессов и, возможно, более высокую производительность, что имеет огромное значение для уменьшения затрат. TSMC планирует начать массовое производство на N3E к концу 2023 года.

Заслуживает внимания, что MediaTek объявила о том, что закончила разработку процессора на N3E раньше других клиентов TSMC (например, AMD, Nvidia, Qualcomm), особенно учитывая, что разработчики мобильных процессоров обычно не делают таких объявлений. Причины, по которым компания приняла такое решение, остаются неизвестными.

Что касается Intel Foundry Services? MediaTek заключила стратегическое соглашение с Intel о использовании передовых производственных технологий для различных чипов для клиентских устройств в июле 2025 года. Фактически MediaTek была единственным крупным дизайнером микросхем, заключившим такое соглашение с IFS и обнародовавшим его.

Следует отметить, что MediaTek до сих пор не сделала никаких объявлений относительно сотрудничества с производственным подразделением Intel, что может несколько удивить, так как, возможно, MediaTek планирует использовать производственные узлы 20A и 18A от Intel в 2024 - 2025 годах, а не технологии 4 нм и 3 нм от Intel в 2023 - 2024 годах.