Компания Microsoft обновила свою стандартную графическую программу Paint в рамках Windows 11

Стандартная программа рисования для Windows, Paint, теперь предлагает своим пользователям возможность выделения объектов на изображении, удаляя задний фон. Это нововведение появилось в рамках обновления Windows 11 и будет особенно актуально для тех, кто занимается созданием контента.

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Теперь для удаления фона достаточно одного касания. Нейросеть автоматически производит нужные действия. При необходимости коррекции пользователи могут ручным образом регулировать выделенные области. Готовое изображение сохраняется в форматах, поддерживающих прозрачность.

Любители Paint смогут воспользоваться этой функцией совершенно бесплатно после того, как их устройство обновится до новой версии Windows 11. Ожидается, что к концу 2023 года обновление будет доступно для всех пользователей.

Это обновление делает Paint более конкурентоспособным по сравнению с другими программами. В то время как в некоторых приложениях, таких как Canva, удаление фона является платной функцией, и другие, вроде Photoshop, требуют покупки лицензии.

Кроме того, Microsoft планирует дальнейшие инновации для Paint. В скором времени программа получит возможность генерации изображений на основе текстовых описаний с использованием встроенной нейросети, подобно технологиям Midjourney и Stable Diffusion.