Хорошо что исправили ситуацию всего за день

Японский автопроизводитель Toyota был вынужден приостановить работу 28 производственных линий на 14 заводах в Японии из-за проблем с компьютерами. Сегодня компания предоставила более подробные сведения об этой остановке, включая то, что "произошла ошибка из-за недостатка дискового пространства".

реклама

Согласно пресс-релизу автопроизводителя, остановка работы заводов была следствием системного обслуживания, которое проводилось несколько дней назад. Во время этого обслуживания данные, накопленные в базе данных, были удалены. Произошла ошибка из-за недостатка дискового пространства, что привело к остановке системы.

Компания также указала, что серверы работали на той же системе, что и их резервное копирование, что вызвало такую же проблему, и переключение было невозможно.

Проблема была устранена, когда инженеры Toyota перенесли данные на сервер с большим дисковым пространством, и заводы возобновили работу на следующий день. Компания заявляет, что были предприняты все меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. В момент остановки пошел слух, что Toyota стала жертвой кибератаки, однако заявление компании подтвердило, что безопасность не была причиной проблемы.

В заявлении также содержится извинение перед "клиентами, поставщиками и связанными сторонами" за "возможные неудобства, вызванные приостановкой работы наших внутренних заводов в конце прошлого месяца". По оценке Reuters, эти заводы в Японии составляют примерно треть всей мировой продукции Toyota. Ранее в феврале 2022 года Toyota закрыла эти же 14 заводов из-за кибератаки.