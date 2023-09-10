Следственные органы США начали расследование деятельности китайской компании SMIC, подозреваемой в нарушении санкций из-за поставок процессоров Kirin 9000s для смартфонов Huawei

Внимание мировой общественности сосредоточено на ситуации вокруг китайской технологической компании Huawei и ее поставщика Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Следственные органы США начали расследование по обвинениям в том, что SMIC могла нарушить санкции, поставляя процессоры Kirin 9000s для смартфонов Huawei.

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Смартфон Mate 60 Pro, один из флагманских продуктов Huawei подвергся пристальному вниманию из-за неясности поставок компонентов, таких как LPDDR5 и NAND, а также процессоров Kirin 9000s. Вопросы о том, откуда берутся эти компоненты и как производится Kirin 9000s, остаются без ответа, так как Huawei и SMIC предпочли оставить эту информацию в тени.

США обратили внимание на эту ситуацию и начали расследование, чтобы выяснить, нарушила ли SMIC санкции, продавая Kirin 9000s Huawei. Этот шаг подчеркивает важность вопросов вокруг поставок технологических компонентов в мировой индустрии электроники и подчеркивает геополитические аспекты, связанные с этой проблемой.

Следует отметить, что расследование проводится в соответствии с законами и регуляциями США, и его результаты будут иметь значительное влияние на будущее Huawei, SMIC и глобальную индустрию полупроводниковых устройств. На данный момент предстоит следить за ходом расследования и ожидать официальных заявлений от соответствующих ведомств.