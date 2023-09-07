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Сегодня, компания Google представила Android 14 Beta 5.3 для устройств Pixel, что является четвертым обновлением за последний месяц. Это новое обновление сфокусировано на исправлении множества ошибок, приближая пользователей к стабильному выпуску Android 14.
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Помимо общих улучшений и исправлений, в Android 14 Beta 5.3 компания Google решала следующие проблемы:
- Исправлена проблема, связанная с уведомлениями «CallStyle», которая приводила к сбоям в работе приложений.
- Решены проблемы с прерываниями вызовов и обслуживанием оператора связи.
- Исправлена системная проблема, которая затрагивала производительность приложений, работающих в фоновом режиме.
- Решены недоразумения в устройствах Pixel Fold и Pixel Tablet, такие как исчезновение панели задач, а также проблемы с живыми обоями и анимацией.
Похоже, что Google активно работает над улучшением стабильности и производительности Android 14, что может свидетельствовать о приближении официального выпуска. Однако по последним слухам, официальное обновление может быть отложено до октября.