Компания Google выпустила Android 14 Beta 5.3 для устройств Pixel, четвертое обновление за последний месяц. Эту версию могут получить пользователи, участвующие в бета-программе, обновление содержит ряд исправлений ошибок

Сегодня, компания Google представила Android 14 Beta 5.3 для устройств Pixel, что является четвертым обновлением за последний месяц. Это новое обновление сфокусировано на исправлении множества ошибок, приближая пользователей к стабильному выпуску Android 14.

реклама

Помимо общих улучшений и исправлений, в Android 14 Beta 5.3 компания Google решала следующие проблемы:

Исправлена проблема, связанная с уведомлениями «CallStyle», которая приводила к сбоям в работе приложений.

Решены проблемы с прерываниями вызовов и обслуживанием оператора связи.

Исправлена системная проблема, которая затрагивала производительность приложений, работающих в фоновом режиме.

Решены недоразумения в устройствах Pixel Fold и Pixel Tablet, такие как исчезновение панели задач, а также проблемы с живыми обоями и анимацией.

Похоже, что Google активно работает над улучшением стабильности и производительности Android 14, что может свидетельствовать о приближении официального выпуска. Однако по последним слухам, официальное обновление может быть отложено до октября.



