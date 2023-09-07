Компания Wuhan Accelink Technology впервые продемонстрировала на Китайской международной оптоэлектронной выставке (CIOE) высокоскоростные оптические модули с пропускной способностью 1,6 Терабит в секунду

На Китайской международной оптоэлектронной выставке (CIOE), компания Wuhan Accelink Technology представила инновационные оптические модули с высокой скоростью передачи данных, достигающей 1,6 Терабит в секунду. Этот оптический модуль, названный OSFP-XD 1,6T, соответствует протоколам OSFP MSA и CMIS, используя пакет OSFP-XD.

реклама

Основные характеристики оптического модуля включают в себя:

Электрический интерфейс модуля с 16 каналами, каждый из которых способен обрабатывать данные со скоростью 100 Гигабит в секунду.

Оптический интерфейс модуля, который использует 8 каналов с одноканальной скоростью 200 Гигабит в секунду.

Для обеспечения передачи данных на расстояние до 10 километров модуль использует 5-нм DSP последнего поколения.

Производственный процесс модуля основан на технологических платформах Accelink COC (чип на носителе) и COB (чип на плате).

Эта успешная демонстрация модуля от Accelink Technology означает, что одноволновая технология 200G становится более зрелой и готовой к использованию в сетях нового поколения.

Компания также планирует в будущем представить полную серию оптических модулей с пропускной способностью 800 Гигабит, переходя от архитектуры 8×100G к архитектуре 4×200G. Это позволит снизить стоимость передачи данных и потребление энергии в сетях.

Этот оптический модуль от Accelink Technology обещает быть важным элементом для развития высокоскоростных сетей и передачи данных, что способствует совершенствованию технологий связи.