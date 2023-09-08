Согласно отчету Mozilla, автомобильные бренды, включая Tesla, получили низкие оценки в области конфиденциальности данных пользователей, собирая и передавая личную информацию третьим лицам

Фонд Mozilla опубликовал отчет, в котором обнаружил, что автомобили представляют собой категорию с самой низкой защитой конфиденциальности среди всех оцененных продуктов. Исследование выявило, что 92% автомобильных брендов не предоставляют пользователям контроля над их личными данными, а 84% передают эти данные третьим лицам.

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В отчете было рассмотрено 25 автомобильных брендов, включая такие крупные компании, как Ford, Toyota, Volkswagen, BMW и Tesla. Все они собирают разнообразные личные данные, начиная с личной информации и заканчивая данными о том, как водители используют свои автомобили.

Исследование также выявило, что 84% автомобильных брендов делятся личными данными пользователей с поставщиками услуг, а 76% утверждают, что имеют право продавать эти данные. Кроме того, 56% готовы передавать личные данные правительству или правоохранительным органам по запросу.

Тесла оказалась на последнем месте в рейтинге, считающейся неквалифицированной по всем аспектам конфиденциальности.

Фонд Mozilla запустил петицию, призывая автомобильные компании прекратить схемы сбора данных, которые наносят вред пользователям. Надеется, что увеличение осведомленности приведет к более ответственной практике конфиденциальности в автомобильной индустрии.