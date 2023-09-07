Аналитическая компания TrendForce раскрыла подробности о камерах будущих моделей iPhone 15 и iPhone 15 Pro, которые будут анонсированы на пресс-конференции Apple 13 сентября

Аналитическая компания TrendForce раскрыла детали о камерах, которые будут в новых моделях iPhone 15 и iPhone 15 Pro, представленных на предстоящей пресс-конференции Apple 13 сентября.

реклама

Для стандартных моделей iPhone 15 и iPhone 15 Plus ожидается использование многослойного датчика изображения Sony, представляющего собой двухслойную кристаллическую пиксельную структуру. Это улучшит динамический диапазон изображения и общее качество фотографий.

Версия iPhone 15 Pro будет оснащена оптическим радарным сканером LiDAR, предоставленным Sony, что улучшит возможности ночной съемки. Самый флагманский iPhone 15 Pro Max будет иметь перископический объектив, который позволит увеличить оптический зум до 5-6 крат. Это значительно превышает предыдущий верхний предел серии iPhone 14 Pro, который составлял 3-кратный оптический зум.

Также TrendForce отмечает, что размер и количество пикселей на камерах смартфонов вряд ли будут дальше увеличиваться, так как пользовательское восприятие не имеет большой разницы между пикселями 108MP и 200MP, а увеличение размеров сенсора делает устройства более громоздкими.

Поэтому будущие обновления будут сосредоточены на оптимизации дизайна датчиков изображения и улучшении светочувствительных элементов. Также будет продолжаться развитие алгоритмов обработки изображений с использованием искусственного интеллекта для улучшения четкости, динамического диапазона, снижения шума и общего качества фотографий.

Помимо улучшений в области камер, все модели iPhone 15 будут оборудованы интерфейсом USB-C и интеллектуальным островом, который был впервые представлен в серии iPhone 14 Pro. Среди других улучшений - более легкая рамка из титанового сплава и мощный чип A17 Bionic. Эти новые iPhone ожидаются на рынке во второй половине 2024 года.