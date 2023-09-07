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Зарубежная платформа торговли доменными именами, Namecheap, анонсировала запуск нового инструмента для создания логотипов. Сервис разработан так, чтобы клиенты могли легко и быстро создавать значки для своих веб-сайтов.
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Для создания логотипа пользователям предоставляется возможность вводить название компании, выбирать отрасль, шрифт, цвет и другие дизайнерские параметры.
При этом сервис не основан на искусственном интеллекте и использует предустановленные шаблоны дизайна, что ограничивает вариативность выбора. Также стоит отметить, что инструмент не поддерживает китайский язык.
После завершения процесса дизайна логотипы могут быть привязаны к учетной записи Namecheap, позволяя пользователям в любой момент редактировать или загружать их заново.
Этот новый сервис предназначен прежде всего для клиентов Namecheap, которые приобретают доменные имена через эту платформу.