Платформа торговли доменными именами, Namecheap, представила новый инструмент для дизайна логотипов.

Зарубежная платформа торговли доменными именами, Namecheap, анонсировала запуск нового инструмента для создания логотипов. Сервис разработан так, чтобы клиенты могли легко и быстро создавать значки для своих веб-сайтов.

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Для создания логотипа пользователям предоставляется возможность вводить название компании, выбирать отрасль, шрифт, цвет и другие дизайнерские параметры.

При этом сервис не основан на искусственном интеллекте и использует предустановленные шаблоны дизайна, что ограничивает вариативность выбора. Также стоит отметить, что инструмент не поддерживает китайский язык.

После завершения процесса дизайна логотипы могут быть привязаны к учетной записи Namecheap, позволяя пользователям в любой момент редактировать или загружать их заново.

Этот новый сервис предназначен прежде всего для клиентов Namecheap, которые приобретают доменные имена через эту платформу.