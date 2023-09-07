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Adobe прекратит службу синхронизации файлов Creative Cloud в 2024 году
Adobe объявила о завершении службы синхронизации файлов Creative Cloud. Для индивидуальных пользователей функция будет недоступна с 1 февраля 2024 года, для корпоративных клиентов - с 1 октября того же года.

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4 сентября Adobe информировала своих пользователей о предстоящем закрытии службы синхронизации файлов Creative Cloud. Компания подтвердила, что индивидуальные пользователи потеряют доступ к данной функции 1 февраля 2024 года, в то время как для коммерческих и корпоративных учетных записей синхронизация будет прекращена 1 октября 2024 года.

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Дополнительно, начиная с 1 октября 2023 года, новым пользователям Creative Cloud не будет предоставлен доступ к синхронизации файлов. Это означает, что папка Creative Cloud на устройствах пользователей больше не будет автоматически синхронизироваться, а файлы, ранее загруженные на assets.adobe.com и мобильное приложение Creative Cloud, также прекратят синхронизацию с компьютерами пользователей.

Тем не менее, пользователи, которые ранее делали резервные копии своих файлов или делились ими с другими, больше не смогут получать к ним доступ через Creative Cloud.

В ответ на запросы, Adobe рекомендовала своим пользователям использовать "Облачные документы" и библиотеки Creative Cloud, а также рассматривать варианты сторонних программ для облачных дисков для управления своими документами, такими как Photoshop и Illustrator.

Пользователям рекомендуется обратить внимание на эти изменения и принять соответствующие меры для сохранения своих данных и файлов.

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