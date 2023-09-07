4 сентября компания Capcom рассказала о предстоящем мероприятии для разработчиков - конференции «RE:2023». Это событие, запланированное на 26-27 октября, посвящено демонстрации возможностей их движка RE

4 сентября компания Capcom объявила о предстоящей конференции разработчиков под названием «CAPCOM Open Conference Professional RE:2023». Это событие, запланированное на 26-27 октября, призвано продемонстрировать возможности движка RE Capcom.

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В рамках анонса был открыт официальный сайт мероприятия, на котором утверждается, что движок, ранее использовавшийся в таких проектах как «Resident Evil 4 Remake», «Street Fighter 6», «EXOPRIMAL» и «Ghost Trick: Phantom Detective», будет адаптирован для работы с новыми платформами. Точные спецификации этих платформ пока остаются в тайне.

Движок RE, полное название которого «Reach for the Moon», был создан в 2014 году на ранней стадии создания игры «Resident Evil 7». Главной целью было создание высокоэффективного движка, специфически адаптированного под нужды игр Capcom. Как отмечал глава отдела разработки 1 Capcom, Джун Такеучи, команда приняла решение не использовать сторонние движки, так как они не удовлетворяли требованиям проекта. По этой причине предыдущий движок компании, MT Framework, был отвергнут.

Интересующиеся могут принять участие в конференции онлайн после регистрации на официальном сайте мероприятия.