Mozilla сообщила о предстоящей оптимизации Firefox для Vue.js после выявления проблем при переходе с Vue 2 на Vue 3.

Mozilla анонсировала оптимизацию своего браузера Firefox для библиотеки Vue.js. В предстоящем выпуске Firefox ожидается значительное улучшение скорости отклика при работе с Vue.js, особенно с учетом проблем производительности, с которыми браузер столкнулся при переходе с Vue 2 на Vue 3.

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Этот шаг был предпринят после обнаружения проблемы с производительностью при тестировании с использованием инструмента Speedometer 3. Проблема была связана с введением прокси-объектов в Vue 3.

Для решения этой проблемы команда Firefox переработала объект Proxy, оптимизировав его таким образом, чтобы уменьшить избыточную нагрузку и улучшить производительность. В результате таких улучшений тесты производительности Firefox с Vue.js показали рост на 40%.

Ожидается, что обновленная версия браузера будет доступна к концу сентября.