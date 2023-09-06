Газпром отверг предложение Молдавии по долгу в $709 млн

В новом обороте газового спора между Россией и Молдавией, "Газпром" принял решительную позицию, отвергая предложение Молдавии по урегулированию задолженности в $709 млн всего за $8,6 млн, что составляет всего 1% от общей суммы долга.

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Российский энергетический гигант подчеркнул, что проверка долговых обязательств была осуществлена стороной Молдавии в одностороннем порядке, без какой-либо консультации или согласования с "Газпромом".

В связи с этим, холдинг стоит на том, что выводы молдавской стороны относительно долга не могут быть признаны релевантными. Отметим, что долг Молдавии перед "Газпромом" подтверждается не только соглашениями между двумя сторонами, но и решениями международного арбитража.

Все это происходит на фоне заявлений Минэнерго Молдавии о завершении аудита долга, в ходе которого, как утверждается, были выявлены средства, предположительно использованные "Молдовагазом" без основания. Между тем, президент Молдавии Майя Санду делает заявления о том, что у страны нет долгов перед "Газпромом".