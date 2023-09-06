Платформа для обеспечения кибербезопасности, Xello Deception, теперь совместима с российской операционной системой Astra Linux

Новости в сфере кибербезопасности: платформа Xello Deception, разработанная для защиты предприятий от целевых кибератак, теперь адаптирована для работы с российской операционной системой Astra Linux. Этот шаг направлен на усиление сотрудничества между ведущими технологическими компаниями России и создание надёжной защиты для ИТ-инфраструктур национальных предприятий.

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Xello Deception – инновационное решение, которое применяет методы киберобмана для выявления атак: оно создает в сети приманки и ловушки, путая злоумышленников и отвлекая их от реальных активов компаний.

Алексей Макаров, технический директор Xello, подчеркивает важность адаптации их продукта для разнообразных инфраструктур, учитывая потребности российских клиентов и требования регуляторов по импортозамещению.

Сотрудничество с ГК "Астра" – это важный шаг на пути к укреплению национальной кибербезопасности. Кирилл Синьков, представитель ГК «Астра», отметил, что данное партнерство позволит предложить организациям инновационные решения в области безопасности, адаптированные к текущим реалиям рынка.

Таким образом, российские компании получат дополнительный инструмент для противостояния киберугрозам, что особенно актуально в современных условиях постоянно развивающегося киберпространства.