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Подразделение группы компаний "Гарда", компания Makves, начнет сотрудничество с дистрибьютором TenIT для усиления защиты неструктурированных данных на территории Республики Беларусь. Две стороны подписали эксклюзивный контракт на продвижение системы класса DCAP от Makves.
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Это новый этап в сотрудничестве между "Гарда" и TenIT. Ранее "Тэнит" успешно продвигал решения группы для защиты данных и сетевой инфраструктуры. Причина для такого сотрудничества проста: статистика показывает, что большая часть информационных систем предприятий заполнена дубликатами информации, многие из которых содержат чувствительные данные.
"Бизнесу важно иметь возможность контролировать работу с конфиденциальной информацией, а также обеспечивать безопасное хранение важных документов. Система DCAP, которую мы предлагаем, идеально подходит для решения этих задач", - заявил генеральный директор Makves, Роман Подкопаев.
Такое партнерство предвещает новый уровень безопасности для белорусских компаний, помогая им оптимизировать хранение и обработку данных, а также предотвращать потерю важной информации и нарушения конфиденциальности.