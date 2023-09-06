Компания Makves, часть группы "Гарда", и дистрибьютор TenIT заключили контракт на продвижение системы защиты данных DCAP в Беларуси. Партнерство нацелено на усиление защиты неструктурированных данных и обеспечение контроля над конфиденциальной информацией для белорусских компаний.

Подразделение группы компаний "Гарда", компания Makves, начнет сотрудничество с дистрибьютором TenIT для усиления защиты неструктурированных данных на территории Республики Беларусь. Две стороны подписали эксклюзивный контракт на продвижение системы класса DCAP от Makves.

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Это новый этап в сотрудничестве между "Гарда" и TenIT. Ранее "Тэнит" успешно продвигал решения группы для защиты данных и сетевой инфраструктуры. Причина для такого сотрудничества проста: статистика показывает, что большая часть информационных систем предприятий заполнена дубликатами информации, многие из которых содержат чувствительные данные.

"Бизнесу важно иметь возможность контролировать работу с конфиденциальной информацией, а также обеспечивать безопасное хранение важных документов. Система DCAP, которую мы предлагаем, идеально подходит для решения этих задач", - заявил генеральный директор Makves, Роман Подкопаев.

Такое партнерство предвещает новый уровень безопасности для белорусских компаний, помогая им оптимизировать хранение и обработку данных, а также предотвращать потерю важной информации и нарушения конфиденциальности.