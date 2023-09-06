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В рамках стратегического партнерства между российским разработчиком BIM-решений «Тангл» и группой компаний «Эрикос-ЦСП», отраслевым партнером «1С», планируется интеграция передовых технологий информационного моделирования с программным решением для сметного дела. Цель данного сотрудничества - повышение BIM-зрелости национального бизнеса и эффективность управления ресурсами строительных компаний.
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«Внедрение цифровых инноваций играет ключевую роль в развитии современного бизнеса. Сотрудничество наших компаний станет важным шагом на пути к цифровой трансформации российского строительного сектора», - отметил генеральный директор «Тангл» Андрей Белькевич.
На первом этапе сотрудничества пройдет интеграция на уровне интерфейсов, а также будет реализован процесс передачи ведомостей объемов работ из BIM-системы в «1С:Смета». Это позволит строительным организациям оптимизировать учет выполненных работ, и подтянуть другие ключевые процессы.
Интегрированное решение ожидается на рынке в этом году, и интересующиеся компании уже сейчас могут участвовать в пилотных проектах.
Стоит отметить, что данное сотрудничество не только усилит возможности отечественных строителей в области управления проектами, но и сделает процесс работы с данными более прозрачным и эффективным. Это, в свою очередь, поможет ускорить развитие инноваций в отрасли и сделать строительство в России более конкурентоспособным на мировом рынке.