В рамках стратегического сотрудничества «Тангл» и «Эрикос-ЦСП» объединят BIM-технологии и «1С:Смета», целями которого станут оптимизация учета строительных работ и повышение BIM-зрелости российского бизнеса

В рамках стратегического партнерства между российским разработчиком BIM-решений «Тангл» и группой компаний «Эрикос-ЦСП», отраслевым партнером «1С», планируется интеграция передовых технологий информационного моделирования с программным решением для сметного дела. Цель данного сотрудничества - повышение BIM-зрелости национального бизнеса и эффективность управления ресурсами строительных компаний.

реклама

«Внедрение цифровых инноваций играет ключевую роль в развитии современного бизнеса. Сотрудничество наших компаний станет важным шагом на пути к цифровой трансформации российского строительного сектора», - отметил генеральный директор «Тангл» Андрей Белькевич.

На первом этапе сотрудничества пройдет интеграция на уровне интерфейсов, а также будет реализован процесс передачи ведомостей объемов работ из BIM-системы в «1С:Смета». Это позволит строительным организациям оптимизировать учет выполненных работ, и подтянуть другие ключевые процессы.

Интегрированное решение ожидается на рынке в этом году, и интересующиеся компании уже сейчас могут участвовать в пилотных проектах.

Стоит отметить, что данное сотрудничество не только усилит возможности отечественных строителей в области управления проектами, но и сделает процесс работы с данными более прозрачным и эффективным. Это, в свою очередь, поможет ускорить развитие инноваций в отрасли и сделать строительство в России более конкурентоспособным на мировом рынке.