Спутниковая система "Гонец", входящая в Роскосмос, установила рекорд продаж абонентского оборудования в 2023 году

АО "Спутниковая система 'Гонец'", входящая в Роскосмос, радуется невероятному успеху в этом году, установив рекорд по продажам абонентского оборудования. Генеральный директор компании, Павел Черенков, рассказал о причинах захватывающего роста и о том, что ждет эту процветающую организацию.

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С начала 2023 года компания установила рекорд по продажам абонентских терминалов, превысив показатели за весь предыдущий год. Этот внушительный рост объема продаж пришелся на период, когда многие иностранные спутниковые операторы покидали российский рынок и ограничивали свою деятельность. Многие потерявшие доступ к альтернативным спутниковым услугам пользователи обратили внимание на надежность и доступность системы "Гонец".

По словам Павла Черенкова, в декабре прошлого года количество запросов на предоставление услуг спутниковой связи "Гонец" в начале 2023 года значительно превысило общее количество запросов за весь предыдущий год, что свидетельствует о растущей популярности и доверии со стороны клиентов.

"Гонец" - это российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначенная для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами в разных частях мира. Эта технология также используется для создания каналов ретрансляции информации в различных областях деятельности, включая связь в аварийных ситуациях.

Система "Гонец" также известна своим мобильным комплексом экстренной связи, разработанным в 2020 году. Этот комплекс играет важную роль, позволяя пользователям отправлять SMS-сообщения и передавать файлы с помощью смартфонов в удаленных районах, где отсутствует обычное мобильное покрытие, что делает его жизненно важным в экстренных ситуациях и удаленных регионах.

С ростом популярности и успешностью "Гонца" в 2023 году, компания продолжает укреплять свое присутствие на рынке спутниковой связи и предоставлять надежные решения для клиентов в России и за рубежом.