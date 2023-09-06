С 5 сентября в Нью-Йорке введены строгие ограничения на краткосрочную аренду жилья. Арендодатели должны получить специальное разрешение на аренду, соблюдать правила, включая аренду на минимальный срок 30 дней и разрешение на проживание в дни аренды

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Начиная с 5 сентября, в Нью-Йорке начал действовать закон, который накладывает серьезные ограничения на краткосрочную аренду жилья, и это может иметь далеко идущие последствия для популярных платформ, таких как Airbnb. Новые правила требуют от арендодателей получать специальное разрешение на краткосрочную аренду и придерживаться жестких правил.

Согласно этому закону, арендодатели больше не могут сдавать свое жилье на срок менее 30 дней и только одному гостю. Они также обязаны предоставлять жильцам доступ ко всему жилому помещению и сами проживать в нем в течение срока аренды.

Официальное объяснение новых правил заключается в том, что краткосрочная аренда жилья туристам ухудшает уже напряженную ситуацию с нехваткой жилья для местных жителей и оказывает влияние на стоимость аренды.

Нарушителей этого закона ожидают штрафы, которые могут достигать до $5000. Для платформ, таких как Airbnb, штрафы ниже и составляют до $1500.

Однако Airbnb утверждает, что новые правила практически равносильны запрету на деятельность. С начала этой недели большинство объявлений на платформе были деактивированы, а оставшиеся предлагают только долгосрочную аренду на срок более 30 дней.

Интересно, что из 1600 заявок на разрешение краткосрочной аренды, власти Нью-Йорка одобрили всего 141, что является явным сокращением по сравнению с предыдущими возможностями аренды на короткий срок.

В июне Airbnb подал иск против городских властей Нью-Йорка из-за этого нового закона, поскольку город считается одним из основных рынков для платформы. В 2022 году годовой доход Airbnb от аренды жилья в Нью-Йорке составил ошеломляющие $85 миллионов.

Этот закон также приходит после обвинений итальянской налоговой службы в уклонении от уплаты налогов Airbnb на сумму более €500 миллионов. Эти последние развития могут серьезно повлиять на будущее краткосрочной аренды в Нью-Йорке и других городах, где проживают туристы.



