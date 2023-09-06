"Яндекс Диск" представил обновленное мобильное приложение с улучшенной автозагрузкой файлов, удобным отображением фотографий и видео, а также персонализированными настройками

Компания "Яндекс 360" радует пользователей обновлением своего популярного мобильного приложения "Диск". Обновление представляет собой значительное улучшение интерфейса и функционала, сделанное с прицелом на максимальное удобство и интуитивность использования.

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Одной из ключевых новых возможностей приложения стал улучшенный сценарий автозагрузки файлов с мобильных устройств. Теперь пользователи могут с легкостью загружать свои файлы и медиаконтент на "Диск" с минимумом усилий. Это призвано сэкономить время и упростить процесс хранения и управления данными.

Особое внимание было уделено организации и визуализации фотографий и видео. Теперь контент более нагляден и структурирован, с акцентом на медиаконтенте. Загруженные фотографии группируются в виде панорамной плитки, что делает просмотр более приятным и удобным.

Раздел "Фото" также претерпел изменения, предоставляя пользователям возможность выбора масштаба отображения фотографий в зависимости от их предпочтений. Это позволяет каждому пользователю настраивать интерфейс под собственные потребности, делая опыт использования более персонализированным.

Для удобства поиска и просмотра фотографий и видео внедрена возможность управления сеткой, а пользователи Android могут воспользоваться масштабированием жестами. Теперь каждый отрезок времени в ленте начинается с заглавного кадра, что упрощает ориентацию и поиск.

Дизайн блоков для загруженных файлов также обновлен с современными иконками для разных расширений файлов. Добавлена иконка пользователя для быстрого доступа к данным и возможность настройки автозагрузки файлов.

Для пользователей iOS предусмотрен дополнительный виджет, отображающий статус загрузки, информацию о Wi-Fi-соединении и кнопку для переключения на аккаунт с включенной автозагрузкой. Android-версия обновления будет доступна в ближайшем будущем.

Это обновление мобильного приложения "Диск" от "Яндекс 360" призвано сделать хранение и управление файлами более удобным и интуитивным, что приносит радость и удовлетворение миллионам пользователей.