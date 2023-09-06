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Москва готовится к "Битве Роботов": 77 Команд из 6 стран примут участие
В Москве начался международный чемпионат "Битва роботов", в котором участвует 77 команд из 6 стран, включая Россию, Вьетнам, Индию, Иран, Казахстан и Турцию.

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Хорошие новости для всех поклонников робототехники и технологических баталий: в Москве стартовал чемпионат "Битвы Роботов", а соревнования обещают быть поистине эпическими. Сразу после открытия приёма заявок на участие, которое состоялось 21 марта 2023 года на портале "Госуслуги", стало ясно, что этот год пройдет под знаком технологических сражений.

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Общее число участников впечатляет: 77 команд из разных уголков мира примут участие в этом международном чемпионате инженерных команд. Из них 67 команд представят Россию, а 10 - другие страны, такие как Вьетнам, Индия, Иран, Казахстан и Турция. Этот разнообразный состав обещает ожесточенные битвы и множество инновационных решений.

Первый отборочный этап чемпионата запланирован на 16 сентября 2023 года и состоится в МВЦ "Крокус Экспо" в Московской области. Второй этап пройдет 20 и 21 октября 2023 года в рамках Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в городе Перми. Полуфинал и финал, которые обещают быть настоящими кульминациями, запланированы на ноябрь и декабрь 2023 года в Москве, хотя конкретная площадка пока не была объявлена.

Участники чемпионата столкнутся с захватывающей задачей - создать и управлять роботами в соответствии с жесткими регламентами, чтобы победить в поединках. Призовой фонд чемпионата внушительный - 6 миллионов рублей, что делает соревнование ещё более привлекательным для участников. И самое лучшее - эти захватывающие сражения будут доступны для всех благодаря трансляциям.

Чемпионат "Битвы Роботов" - это не только праздник для технологических энтузиастов, но и важное событие, которое способствует развитию робототехники и науки в России и за её пределами. Будем следить за этим удивительным соревнованием и ждать, какие удивительные инновации представят участники!

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