Роспотребнадзор уведомил, что продавцы и производители смартфонов и гаджетов в России должны предустанавливать единый магазин приложений RuStore на устройствах, иначе им грозят серьезные штрафы и даже запрет продаж

Роспотребнадзор внес огромные изменения в правила продажи смартфонов и гаджетов на российском рынке. Организация объявила, что теперь как производители, так и продавцы электроники будут нести ответственность за продажу устройств без предустановленного единого магазина приложений RuStore.

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Эти новые требования стали обязательными даже в случае, если правообладатели операционной системы запретят их использование. Производители устройств также обязаны обеспечить недискриминационное отображение магазина на экране по сравнению с аналогичными программами других разработчиков, а также автоматическое обновление.

Согласно представителям Роспотребнадзора, нарушителей ожидают серьезные наказания. Сценарий включает предупреждения, штрафы и даже запрет продажи устройств без правильной предустановки RuStore. Эта новость вызвала бурю реакций на рынке электроники.

Крупнейшие производители, такие как Samsung, уже перешли на параллельный импорт своей продукции из-за отсутствия соблюдения местных требований законодательства. Это означает, что официальные поставки их устройств в Россию прекращены.

Специалисты считают, что нарушение требований может повлечь административную ответственность и серьезные штрафы для розничных компаний. По словам экспертов, российские компетентные органы могут даже запретить ввоз товаров на территорию страны, что может привести к возникновению серых импортёров.

Представитель Роспотребнадзора также подчеркнул, что проверки будут проводиться по обращениям граждан и организаций, но сейчас действует мораторий на проведение проверок до конца текущего года.

Согласно отчетам, некоторые производители уже сотрудничают с RuStore и предустанавливают его на свои устройства. Китайский производитель Infinix, а также Xiaomi и Tecno также соблюдают требования.

Тем не менее, в рознице возникают сложности. Установка RuStore на устройства, импортированные параллельно, требует вскрытия упаковки и проведения установки после ввоза. Это может снизить привлекательность товара для покупателей и потребовать дополнительных вложений в реализацию.

Ситуация на рынке смартфонов и гаджетов продолжает развиваться, и предстоит посмотреть, какие решения примут производители и продавцы, чтобы соответствовать новым требованиям Роспотребнадзора и сохранить свои позиции на рынке электроники.