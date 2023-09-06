Apple готовится к запуску бета-версии App Store для своих новых очков смешанной реальности, Vision Pro





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В этом сезоне Apple намерена удивить своих пользователей, запустив бета-версию своего App Store, предназначенную для передовых очков смешанной реальности - Vision Pro. Этот улучшенный магазин приложений будет содержать программы не только для новых очков, но и для всеми любимых устройств, таких как iPhone и iPad.

Также Apple вводит App Store в VisionOS – операционную систему для Vision Pro, чтобы создатели программного обеспечения могли с легкостью доработать и презентовать свои новые разработки. Согласно анонсам компании, все приложения, созданные для iOS устройств, будут автоматом доступны на платформе Vision Pro.

Дебют этих передовых очков запланирован на начало 2024 года. При этом, пользователи смогут моментально погрузиться в привычный мир приложений iOS и iPadOS, как только начнут использовать Vision Pro. Добавлено будет и эксклюзивное ПО, созданное именно для этой платформы.

Apple хоть и акцентирует внимание на гладкой интеграции VisionOS с другими её ОС, рекомендует разработчикам быть внимательными, так как возможны нюансы при адаптации. Однако, благодаря объединению основных элементов iOS и iPadOS с VisionOS, многие приложения должны функционировать без особых затруднений.

Компания создала инструменты в App Store Connect, чтобы разработчики могли легче выявлять и решать возможные проблемы совместимости. А с помощью эмулятора VisionOS в обновленной версии Xcode 15, они смогут глубже протестировать свои программы.

Для тех, кто стремится максимально использовать возможности смешанной реальности, Apple предлагает погрузиться в возможности VisionOS SDK.

По окончании презентации на WWDC 2023, Apple предоставила журналистам шанс опробовать Vision Pro. Отклики были, в основном, позитивными, хотя были и критические замечания. В Apple уверены в блестящем будущем своего продукта и скоро представят дополнительные Vision Pro Kit и демозоны в их магазинах.