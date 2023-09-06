В Токийском технологическом институте ученые создали изотоп кислорода-28 с уникальным сочетанием "магических" чисел протонов и нейтронов

Неожиданные результаты из лабораторий по всему миру заставляют ученых пересмотреть наши понимания физических процессов, происходящих в атоме. Недавний эксперимент, проведенный в Токийском технологическом институте, поставил под сомнение наше понимание стабильности ядерных частиц.

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Команда ученых создала кислород-28, редчайший изотоп кислорода, который включает в себя рекордное количество нейтронов. Весь мир ожидал, что этот изотоп будет устойчивым, учитывая его уникальное строение: 20 нейтронов и 8 протонов, оба из которых считаются "магическими" числами в теории физики элементарных частиц.

Однако в ходе экспериментов кислород-28 распался быстрее, чем за зептосекунду. Это вызвало ошеломление, так как научное сообщество ожидало, что такая конфигурация частиц делает его вдвойне стабильным, или "вдвойне магическим".

Эти результаты добавили сложности в уже запутанный вопрос о том, что действительно удерживает атомное ядро вместе. Профессор физики из Мичиганского государственного университета, Майкл Теннессен, подчеркнул неопределенность ситуации, заявив: "Мы до сих пор не до конца понимаем, что связывает нейтроны и протоны при образовании ядра."

Интересно отметить, что это не первое такое открытие. Уже в 2009 году кислород-24 вел себя так, словно он был "вдвойне магическим", хотя не соответствовал установленным магическим числам.

Этот недавний эксперимент дает толчок к дополнительным исследованиям. В то время как ученые из Токио пытаются понять основы стабильности атомного ядра, их коллеги из Сиднейского университета используют квантовые компьютеры для изучения химических процессов на более глубоком уровне.

Таким образом, хотя нам еще многое предстоит узнать о внутреннем мире атомов, эти исследования подтверждают, что наука продолжает двигаться вперед, открывая новые и захватывающие горизонты.