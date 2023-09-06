Компания Nissin представила новинку на японском рынке: лапшу "Доширак", обогащенную кофеином

Японская компания Nissin, известная своими продуктами быстрого приготовления, недавно поразила своих поклонников, представив нечто совершенно новое - лапшу, обогащенную кофеином, именуемую как "Доширак".

реклама

Этот продукт призван удовлетворить потребности растущего числа геймеров в Японии, которые, проводя много времени у экранов, ищут способы поддерживать свою активность. Исходя из того, что многие из них предпочитают быстрое питание и энергетические напитки, Nissin решила совместить, создав блюдо 2 в 1.

Поклонники лапши могут ожидать два необычных варианта вкуса: пикантный чеснок и острый черный перец. Что интересно, оба эти варианта комбинируют в себе креветки, свинину, яйцо и капусту, что делает состав действительно насыщенным и многообразным. Это сочетание мясных и морских продуктов ставит под сомнение кулинарные стандарты, и многие задаются вопросом, каким образом Nissin пришла к такому необычному решению.

Кроме того, в ассортимент входит и кофеиновое карри на основе свежих овощей и свинины. Кстати, журналисты из Hi-Tech Mail.ru смогли добыть снимки этой новинки, и внешний вид блюда выглядит довольно аппетитно.

Компания также заявила, что при разработке продукта особое внимание уделялось тому, чтобы лапша была удобной для потребления прямо у компьютера, минимизируя риск загрязнения клавиатуры и наушников. По всей видимости, блюдо имеет низкое содержание масла.

С нетерпением ожидается запуск продажи этой новинки в Японии 18 сентября 2023 года по цене 280 иен за порцию (что приблизительно равно 186 рублям).

Впрочем, несмотря на все преимущества, мнения о новинке разделились. Многие с нетерпением ждут возможности попробовать, другие сомневаются в вкусовых качествах продукта. Что касается пользы для здоровья, многие эксперты советуют не увлекаться употреблением.