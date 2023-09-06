Китайские власти запретили госслужащим использовать iPhone и другую зарубежную технику в рамках программы по снижению зависимости от иностранных технологий

В преддверии крупной презентации Apple, запланированной на 12 сентября, Китайские власти решили запретить использование iPhone и другой зарубежной техники всем своим государственным служащим. Официальные лица теперь обязаны перейти на китайские бренды, считающиеся в стране "безопасными и контролируемыми".

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Этот шаг касается не только продукции Apple, но и других зарубежных технологических гигантов, включая Google. По словам экспертов, такое решение поднимает вопросы о судьбе иностранных компаний на китайском рынке, особенно на фоне текущих напряженных отношений между США и Китаем.

"Данный запрет является частью общенациональной программы по снижению зависимости от иностранных технологий", — говорится в официальном заявлении. Китайские власти настоятельно рекомендуют заменить все иностранные компьютеры, операционные системы и программное обеспечение на отечественные аналоги.

Интересно, что в США тоже действуют запреты на китайские технологии. Американские чиновники не могут пользоваться техникой Huawei и социальной сетью TikTok из-за опасений, что Китай может вести наблюдение. В Китае эти опасения разделяют, но в отношении американской техники.

Эксперты предполагают, что новая политика может поставить под угрозу бизнес иностранных компаний в Китае и даже вызвать ответные меры со стороны других стран. "Это не просто вопрос технологической безопасности, это вопрос мировой торговли и дипломатии", — комментирует аналитик из Пекина.

Эта новость ставит под сомнение не только будущее iPhone и других американских продуктов в Китае, но и всю концепцию глобализации в технологическом секторе. Сообщается, что китайские технологические компании уже активно работают над созданием альтернативных и "безопасных" решений для своих государственных структур.