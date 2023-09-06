Starbreeze Studios предоставляет игрокам возможность бесплатно протестировать кооперативный онлайн-шутер Payday 3 с 8 по 11 сентября в рамках открытого бета-тестирования

Известная игровая компания Starbreeze Studios дает уникальную возможность всем энтузиастам и геймерам окунуться в мир ограблений и действия с кооперативным онлайн-шутером Payday 3. Событие будет проходить в формате открытого бета-теста, давая игрокам шанс оценить нововведения и возможности новой игры.

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Старт тестирования запланирован на 8 сентября, а завершится 11 сентября. Основная миссия этого тестового периода — оценить способность серверов удерживать большое количество игроков без сбоев и задержек.

В предстоящем бета-тесте участники смогут насладиться всеми уровнями сложности, которые предоставит Payday 3. Тем не менее, игрокам стоит ожидать некоторых ограничений: например, максимальное количество "бесславия" будет остановлено на уровне 22 пунктов, а оружие — на 8 уровне.

Серия игр Payday славится своим динамичным и увлекательным игровым процессом, в котором команде из четырех игроков предстоит совершать ограбления и противостоять полицейским. Многие считают, что эта серия имеет много общего с популярной игрой Left 4 Dead от Valve.

Ожидается, что полноценный релиз Payday 3 состоится 21 сентября 2023 года на платформах PlayStation 5, Xbox Series S/X и PC. Новая часть обещает стать настоящим прорывом в жанре и принести много новых моментов для поклонников франшизы.