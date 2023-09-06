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В мире игровых ноутбуков появился новый участник: компания GPD представила свою последнюю разработку — Win Mini. Несмотря на свои скромные размеры 168×109×26 мм и вес всего в 520 грамм, устройство собирается дать бой конкурентам.
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Основные технические характеристики GPD Win Mini:
- Экран: 7 дюймов, LTPS, с разрешением 1920x1080, частотой 120 Гц и пиксельной плотностью 314 ppi.
- Процессор: на выбор либо Ryzen 5 7640U, либо более мощный Ryzen 7 7840U.
- Оперативная память: до 64 ГБ типа LPDDR5X.
- Встроенная память: выбор между базовым вариантом в 512 ГБ или расширенным до 2 ТБ SSD.
- Графика: iGPU Radeon 760M.
- Энергоемкость батареи: 44,24 Вт/ч, обещает продолжительное время работы без подзарядки.
Дизайн устройства также стоит отметить: помимо компактной клавиатуры, трекпад был инновационно размещен выше клавиш, а специальные игровые кнопки и триггеры на боковых панелях добавляют удобства для геймеров.
При этом ноутбук функционирует на основе операционной системы Windows 11 Home.Что касается стоимости, базовая модель с Ryzen 5 7640U предлагается за 699 долларов, тогда как версия с Ryzen 7 7840U и расширенной памятью оценена в 1149 долларов. Ожидается, что GPD начнет продажи Win Mini в ноябре текущего года, причем устройство будет доступно как в Европе, так и в США.