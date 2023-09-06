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Компания Xiaomi, широко известная своей инновационной продукцией, подтверждает разработку новой модели умных часов — Watch S3. Информация, которую предоставил портал GSMArena, базируется на утечках от источника Digital Chat Station.
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Основные характеристики и улучшения Xiaomi Watch S3 включают:
- Батарея повышенной емкости. Аккумулятор новой модели часов будет иметь емкость 520 мАч, превосходя предыдущую модель Watch S2 на 20 мАч.
- Адаптивная частота обновления экрана. Watch S3 будут оснащены OLED-экраном с адаптивной частотой обновления. Эта функция не только обеспечивает более плавное отображение контента, но и способствует экономии заряда батареи, что, в свою очередь, увеличит общее время автономной работы устройства.
- Поддержка 4G и голосовых вызовов. Добавление поддержки мобильных сетей 4G позволит пользователям осуществлять голосовые вызовы прямо с часов, без необходимости использовать смартфон.
Согласно предоставленной информации, официальное представление Xiaomi Watch S3 ожидается в конце года. Это событие будет частью большого мероприятия Xiaomi, где также будут представлены новинки серии Xiaomi 14.