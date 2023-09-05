Отечественное приложение «2ГИС» обновилось по-крупному. Теперь картографический сервис умеет строить маршруты в торговых центрах

В последней версии приложения была добавлена функция, которая позволяет строить маршруты внутри торговых центров. Теперь покупатели могут без труда находить нужные магазины, определять местоположение эскалаторов, туалетов и других объектов внутри ТРЦ. Прежде сервис позволял лишь просматривать содержимое торговых центров, тогда как в новой версии он предоставляет гораздо более детализированные маршруты.

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Пользователям больше не придется блуждать по этажам в поисках нужного магазина или кафе – приложение укажет наиболее оптимальный путь, подсказав, какой эскалатор или лестницу использовать. Особенностью нововведения является использование ИИ-алгоритмов для воссоздания всех деталей торговых центров.

При этом маршруты, предоставляемые приложением, не ограничиваются простыми дистанциями – они способны учитывать все особенности и сложности запутанных многоэтажных зданий. Данное обновление уже активно функционирует в более чем 2200 крупнейших торговых центрах России.

Пользователи могут воспользоваться новой функцией в последних версиях приложения на платформах iOS и Android. В планах у "2ГИС" – расширение функционала. Скоро сервис планирует предоставить возможность навигации в аэропортах, вокзалах, бизнес-центрах, а также в образовательных учреждениях, что будет крайне полезно для студентов-первокурсников.

Помимо этого, стоит напомнить, что ранее "2ГИС" анонсировал свое возвращение в App Store после временного отсутствия.