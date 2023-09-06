Судя по всему, Microsoft все-таки не отказалась от идеи выпустить знаменитую Minecraft на Xbox Series S/X.

В сети недавно замечено упоминание о возможном выпуске популярной игры Minecraft для платформ Xbox Series S/X. Информация появилась на сайтах двух авторитетных рейтинговых организаций — американской ESRB и немецкой USK, хотя сама Microsoft пока не подтвердила эти сведения.

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Первые изображения версии Minecraft с поддержкой рейтрейсинга были представлены Microsoft весной 2020 года в рамках маркетинговой кампании Xbox Series X. Однако эта версия так и не была выпущена в свободную продажу. Вопреки этому, сообщество геймеров продолжает надеяться на то, что американская корпорация все же решит выпустить обновленную версию игры с трассировкой лучей.

Minecraft, разработанная Mojang Studios, на протяжении лет сохраняет свою популярность и была адаптирована на различные платформы, включая PlayStation 3 и Nintendo Switch. Если слухи окажутся правдой, версия для Xbox Series S/X станет еще одним важным шагом в расширении доступности этой всемирно известной игры.

Следует отметить, что, несмотря на отсутствие официальных заявлений от Microsoft, рост интереса к этой возможной новинке уже заметен среди фанатов. Особенно в контексте того, что трассировка лучей может существенно улучшить графическое оформление и создать новый уровень погружения в игровой мир.

Поклонники игры с нетерпением ждут официальных комментариев и надеются, что Microsoft скоро раскроет карты по этому вопросу.