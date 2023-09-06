В стране зафиксирован бум продаж бюджетных планшетов из Китая.

По данным недавнего исследования, проведенного крупными ритейлерами «М.Видео-Эльдорадо», планшеты испытали внезапное возрождение на российском рынке. За первые 8 месяцев 2023 года продажи устройств увеличились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что эквивалентно 1,4 млн проданных единиц.

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Летний период оказался наиболее активным в плане покупок, что, вероятно, связано с подготовкой к новому учебному году. Большинство потребителей отдали предпочтение бюджетным планшетам из Китая с ценником около 20 000 рублей. Эти устройства стали идеальным выбором для просмотра видео, чтения и других развлечений.

Подтверждая эту тенденцию, Алексей Ломов, старший менеджер «М.Видео-Эльдорадо», заметил, что устойчивость рынка, наличие новых продуктовых линий от ведущих брендов и активное продвижение китайских производителей стали основными факторами этого роста.

В то время как бренды Xiaomi и realme выделяются на российском рынке, классические производители в лице Samsung, Huawei и Apple продолжают держать свои позиции, предлагая устройства с более широким функционалом.

Интересно отметить, что, несмотря на превосходство смартфонов в повседневной жизни, планшеты все еще сохраняют свою роль как устройства, идеально подходящие для домашнего использования, обучения и работы на диване.