Глава BMW предупреждает: Европейские автопроизводители не могут победить в ценовой войне с китайскими конкурентами

Оливер Зипсе, генеральный директор BMW, высказался о непростой ситуации, которая складывается в автомобильной индустрии, в связи с растущей популярностью электромобилей и активным развитием китайских производителей. В интервью для ресурса cnBeta, Зипсе подчеркнул, что электромобили существенно изменяют ландшафт автомобильного рынка и вызывают серьезные вызовы для традиционных игроков.

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Зипсе подчеркнул, что Европа исторически является центром автомобильной промышленности, с многолетними компаниями-лидерами, которые благодаря обширным исследовательским и разработческим отделениям успешно доминировали на рынке. Однако внедрение электромобилей меняет установленные рамки. Запрет на бензиновые и дизельные двигатели в Европе, а также конкуренция со стороны китайских производителей, создают неблагоприятное окружение для старых игроков.

Зипсе считает, что попытки европейских производителей участвовать в ценовой войне с китайскими конкурентами обречены на провал. Китайские компании, ориентированные на электромобили, опережают традиционных производителей в этой области и могут более успешно конкурировать в более доступных ценовых сегментах.

Согласно Зипсе, в худшем случае, автомобильная отрасль Европы может столкнуться с исчезновением, а в лучшем — европейские компании потеряют доминирующую позицию на рынке. Эта реальность вынуждает европейские автопроизводители пересматривать свои стратегии и подходы к будущему развитию, чтобы оставаться конкурентоспособными в быстро меняющейся индустрии.