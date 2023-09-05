Компания Logitech выпустила игровую клавиатуру G Pro X TKL Lightspeed

Компания Logitech радует геймеров новинками, представив игровую клавиатуру G Pro X TKL Lightspeed и мышь G Pro X Superlight 2.

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Клавиатура оборудована программируемыми клавишами, подсветкой RGB и возможностью подключения через беспроводную технологию Lightspeed или Bluetooth, а также проводное подключение с помощью USB-C.

Для дополнительного комфорта пользователей, клавиатура доступна с разными видами клавиш - тактильными, линейными или щелчковыми. Производитель утверждает, что батарея способна работать до 50 часов при полной зарядке и активном использовании.

Клавиши оформлены в двухцветном стиле, а для настройки световых эффектов предоставлена утилита Light Synk. Покупатели также смогут выбирать между черным, белым и розовым цветами клавиатуры, стоимость которой оценена в 200$.

Дополнением к новой клавиатуре является мышь G Pro X Superlight 2, которая обладает высокой частотой опроса 2 000 Гц, идеально подходящей для геймеров, требующих максимальной скорости отклика.

Разрешение датчика мыши составляет 32 000 DPI, а вес всего 60 грамм, что обеспечивает удобство даже при длительной игровой сессии. Для долгой автономной работы устройства, её заряда хватит на 95 часов, а заряжать можно с помощью USB-C. Logitech продолжает радовать геймеров инновационными и функциональными устройствами, готовя для них лучший игровой опыт.