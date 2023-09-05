Анонсировано создание керамической нанопамяти будущего. Разработка немецкого стартапа Cerabyte произведет фурор в сфере хранения данных.

Немецкий стартап Cerabyte объявил о своем новаторском проекте, который может революционизировать сферу хранения данных. Компания работает над разработкой керамической нанопамяти, что может существенно изменить парадигму хранения и доступа к информации.

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Согласно заявлению Cerabyte, их технология позволит записать невероятный объем данных на миниатюрный носитель. Планируется, что один картридж с керамической нанопамятью сможет вместить удивительные 100 петабайт информации, а ленточный накопитель с керамическим напылением будет способен вместить даже 1 экзабайт данных.

Уникальность данного подхода заключается в использовании неорганических нанослоев с керамическим покрытием толщиной всего 50-100 атомов. Для записи и чтения данных предлагается применять лазерные лучи или методы микроскопической визуализации высокого разрешения, позволяя структурировать информацию аналогично QR-кодам.

Объемная плотность данных будет зависеть от толщины подложки, которая может быть выполнена из стекла толщиной 100–300 микрометров или ленты толщиной 5 микрометров с нанометровым керамическим покрытием в 10 нанометров.

Интересно, что Cerabyte сотрудничает с производителем оптических дисков Sony, что может намекать на форму будущего носителя информации. Первые результаты планируется внедрить уже в ближайшие 5-15 лет. Сначала компания сосредоточится на увеличении плотности хранения данных с 10 до 100 петабайт с помощью картриджей CeraMemory. После 2030 года ожидается появление первых лент CeraTape емкостью 1 экзабайт, что могло бы принести революцию в области хранения данных.

Предстоящее внедрение керамической нанопамяти предвещает переломный момент в сфере хранения данных, который потенциально обеспечит невероятные возможности для эффективного и безопасного хранения огромных объемов информации.