Согласно информации из еженедельного бюллетеня Power On Newsletter, компания Apple планирует объединить даты выпуска iOS 17 и iPadOS 17, основных версий своего мобильного ПО, которые ожидаются в этом месяце

Apple готовится порадовать своих пользователей, объединив даты выпуска двух ключевых версий своего мобильного программного обеспечения - iOS 17 и iPadOS 17. По информации из недавно опубликованного еженедельного бюллетеня Power On Newsletter, компания намеревается выпустить обновления в один день, что станет приятной неожиданностью для обладателей планшетов iPad.

реклама

Это решение приходит на фоне прошлогодних затруднений, связанных с задержками в выпуске обновлений из-за подготовки ключевых функций, таких как Stage Manager. Тогда обновление iPadOS 16 вышло вместе с macOS Ventura, а владельцы iPhone получили обновление iOS 16 в сентябре. В этот раз компания Apple уверенно двигается вперед, избегая подобных затруднений, и готовится вернуть баланс в выпуске бета-версий.

Интересно, что согласно информации журналиста Bloomberg, компания рассматривает восьмую бета-версию iOS 17.0 как финальную версию. Это подталкивает к предположению, что обновления для iPhone и iPad могут быть выпущены одновременно. Такой подход обеспечивает пользователей всеми последними функциями и улучшениями в одно время.

По предыдущему опыту, Apple могла бы выпустить обновления iOS 17 и iPadOS 17 15 сентября. Это дата, которая обычно совпадает с презентацией новых iPhone, предшествующей их появлению в продаже. В этом году ожидается, что презентация новых iPhone 15 состоится 12 сентября. Таким образом, обновления iOS 17 и iPadOS 17 могут стать частью большого и захватывающего апдейта, подарившего пользователям множество новых функций и улучшений для мобильного опыта.