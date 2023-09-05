Почта России официально разрешила посмотреть содержимое посылки перед оплатой. Услуга, которую ждали много лет

Сервис, о котором многие клиенты Почты России мечтали, теперь стал реальностью. На официальном сайте компании появилось объявление, которое радует отправителей и получателей почтовых отправлений. Теперь каждому клиенту будет доступна возможность осмотреть содержимое посылки до ее оплаты при получении, независимо от состояния внешней упаковки и веса.

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Предоставленная услуга позволяет существенно повысить уровень удовлетворенности клиентов, так как они смогут более детально оценить состояние и содержимое заказанных товаров. Ранее подобная возможность предоставлялась лишь при определенных условиях, таких как разница веса между отправкой и получением, поврежденная упаковка или опись содержимого.

Теперь процедура проверки стала более простой. Клиенту достаточно сообщить оператору о желании осмотреть посылку, и она будет вскрыта в его присутствии. Это позволит убедиться в наличии заказанных вещей и их надлежащем состоянии. И только после осмотра и убеждения в соответствии содержания заказа клиент сможет перейти к оплате.

Если в ходе проверки обнаружится, что товар не соответствует ожиданиям, поврежден или не полный, клиенту предоставляется возможность отказаться от оплаты. Товар будет оформлен для возврата отправителю, и клиент не понесет финансовые затраты за недостойный товар.

Это важное обновление в работе Почты России дает клиентам больше контроля над процессом получения товаров и повышает уровень доверия к услугам компании.