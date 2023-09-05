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Индия меняет свое название на "Бхарат"
«Индии» больше не будет. Страна меняет своё название на «Бхарат»

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Важное решение было принято правящей партией Индии, и теперь страна собирается сменить своё название на исторически обоснованное "Бхарат". Это решение было анонсировано на выставке IFA 2023, и оно отражает стремление страны к возвращению к национальным корням и устранению колониальных следов.

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По словам представителей кабинета Нарендры Моди, смена названия основана на факте, что "Индия" является наименованием, приданным стране колониальным английским правительством. Однако историческое имя "Бхарат" имеет корни в древних легендах о первом императоре-завоевателе Бхарате, воплотившем единство Индостана.

Это не первый случай изменения наименования индийских городов и территорий в рамках процесса восстановления национальных корней. Многие города уже вернули себе исторические имена, такие как Мумбаи, Ченнаи и Колката.

Лидеры различных политических партий поддержали этот шаг, выражая уверенность, что название "Бхарат" будет символизировать современное обновление и модернизацию страны. Подобное решение также подчеркивает стремление Индии к укреплению своей национальной идентичности.

Подтверждено, что официальные приглашения на международные мероприятия уже указывают на президента страны как "президента Бхарата". Ожидается, что резолюция о смене названия будет представлена на сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября.

Такой исторический поворот подчеркивает стремление Индии к укреплению своей культурной и исторической индивидуальности, а также к устранению последствий колониального прошлого.

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