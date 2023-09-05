LEGO-корпус и ударопрочный экран, на котором можно рисовать фломастерами. Все это про телевизор от европейской компании Kivi.

На международной выставке IFA 2023 был представлен новаторский продукт от европейской компании Kivi — детский телевизор KidsTV. Этот уникальный телевизор обладает необычной защитой и креативными возможностями, делая его идеальным выбором для детских комнат.

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Одной из основных характеристик KidsTV является его невероятная прочность. Ударопрочный экран способен выдержать множество ударов и упавших предметов, не теряя целостности. Это означает, что даже мяч или игрушечная стрела не смогут разбить экран телевизора. Корпус также защищен от царапин и падений, обеспечивая долгий срок службы.

Дополнительной фишкой является специальное покрытие экрана, позволяющее детям рисовать маркерами и фломастерами. Творчество можно легко стереть обычной тряпкой, что предоставляет детям бесконечные возможности для самовыражения. Особенностью KidsTV также является LEGO-корпус, который позволяет детям изменять внешний вид устройства и создавать уникальные конструкции. Ребенок может прикреплять LEGO-человечков и другие детали, создавая свой уникальный дизайн.

Телевизор также поддерживает режим ночника, обеспечивая тусклое освещение, которое не нарушает сон ребенка. Опции снижения интенсивности синего света и родительского контроля позволяют родителям ограничивать просмотр видео, запуск приложений и контролировать использование устройства.

Kivi KidsTV не только предоставляет детям безопасную и творческую среду, но и добавляет веселые элементы дизайна в детскую комнату. Этот инновационный телевизор открывает новые горизонты для детского развлечения и обучения.