Россияне создали криптостол с секретными опциями за 1 млн рублей

Мастера из российской компании "Лихой ТопорЪ" представили уникальное мебельное изделие — криптостол с интегрированными секретными опциями. Этот стол, стоимость которого составляет 1 млн рублей, обладает сканером отпечатка пальцев, активирующим разнообразные функции, включая "летающую" платформу и светодиодное полотно с актуальным курсом криптовалюты.

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Интересный дизайн стола, вдохновленный стилем арт-деко, дополнен авторскими гравировками и искусственно созданными потертостями, придающими изделию эффект старины. Рельефные изображения Икара и "криптошахтера" символизируют стремление к достижению высот и поиску новых возможностей.

Особенность стола заключается в подвижных модулях. Механизмы с магнитами создают иллюзию парящей платформы, под которой скрыто специальное место для хранения ключ-флешки от криптокошелька. Сканирование отпечатка пальца активирует механизм, выдвигающий платформу и позволяющий удивительным образом извлечь флешку.

Помимо этой опции, стол также обладает другими секретными функциями, активируемыми встроенным датчиком. Особенно примечательна подсветка стола, отображающая актуальный курс биткоина в виде RGB-полосы и линий-импульсов.

Этот криптостол стал самым дорогим и сложным заказом в портфолио компании "Лихой ТопорЪ". Он не только является стильным и функциональным предметом интерьера, но и демонстрирует креативные подходы к объединению технологий и дизайн