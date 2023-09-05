Пользователи Steam из России столкнулись с новыми трудностями — в QIWI пропала возможность пополнять счет российского аккаунта рублями

Пользователи популярной платформы Steam в России столкнулись с неполадками при пополнении счетов через платежную систему QIWI.

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В результате новых ограничений, российские пользователи не могут вносить платежи в рублях на свои аккаунты Steam с использованием QIWI кошельков. Несколько сообщений в социальных сетях подтвердили, что возможность пополнять российские аккаунты Steam рублями через QIWI была временно приостановлена.

Однако существует возможность донатить через казахскую валюту. Компания QIWI подтвердила, что возникшие проблемы связаны с техническими неполадками со стороны их партнера, и работает над устранением ситуации.

Пока точные сроки восстановления функциональности не были названы. Причины и характер неполадок остаются неясными. Ситуация пока остается под наблюдением, и пользователи ожидают, что возможность пополнения российских аккаунтов Steam через QIWI будет восстановлена, как только технические трудности будут устранены.